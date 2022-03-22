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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВЫРОС НА 7,7%


12:58 22.03.2022

В Минской области розничный товарооборот в январе-феврале 2022 г. составил 1584,8 млн рублей, или 107,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,4% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2022 г. составил 1511,2 млн рублей, или 108,6% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.

В январе-феврале 2022 г. оптовый товарооборот составил 2564,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,8% к уровню января-февраля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2022 г. составил 56,8 млн рублей, или 102,2% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.
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