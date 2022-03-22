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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЛЕСХОЗ БЕЛАРУСИ СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОПРОДУКЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ФИКСИРОВАННЫМ ЦЕНАМ
12:47 22.03.2022
Министерство лесного хозяйства Беларуси сняло ограничения по реализации пилопродукции для населения по фиксированным ценам. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.
«В преддверии начала строительного сезона Минлесхозом сняты ограничения по реализации пиломатериалов для населения (физлиц) по ценам организаций-изготовителей», - говорится в сообщении.
При этом лесхозам дано право без ограничений объемов реализовывать гражданам необходимое количество пилопродукции для собственного потребления. Как и было ранее, для этого гражданам необходимо обратиться в лесхоз с соответствующим заявлением.
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