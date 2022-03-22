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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ПРОИЗВЕСТИ В 2022 ГОДУ ОКОЛО 9 МЛН ТОНН ЗЕРНА
12:44 22.03.2022
Лукашенко потребовал произвести В 2022 году около 9 млн тонн зерна. Эта цифра была озвучена 22 марта на совещании по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ.
"В 2022 году стоит задача произвести около 9 млн т зерна. Надо в правительстве железно записать 9 млн т зерна и хватит телепаться, 700 тыс. т рапса и 5 млн т сахарной свеклы", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По его словам, посевная кампания для Беларуси в этом году важна как никогда.
"Мы проводим ее на фоне горячего конфликта у наших южных границ", - сказал Лукашенко.
Она проходит в условиях огромного санкционного давления на Россию - основного партнера Беларуси, а также беспрецедентного роста цен во всем мире на углеводороды, удобрения и продовольствие. Кроме того, установилась засушливая погода.
"Зерно сегодня - это практически новое золото или нефть. Может быть, даже будет дороже. И поскольку один из основных мировых поставщиков - Украина - вряд ли сможет провести полноценную посевную кампанию, цены будут расти и дальше. В беднейших странах планеты ООН уже не просто предсказывает, а планирует голод", - заявил Лукашенко.
Он также потребовал провести посевную за 10 дней.
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