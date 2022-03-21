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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВЫРОСЛИ НА 10,5%
12:03 22.03.2022
В январе-феврале 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 3,8 млн тонн грузов, или 110,5% к объему грузов, перевезенных в январе-феврале 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 839,9 млн тонно-километров (101,7% к январю-февралю 2021 г.).
Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2022 г. воспользовались 16,8 млн человек, что по сравнению с январем-февралем 2021 г. составляет 96%.
Пассажирооборот транспорта составил 189,9 млн пассажиро-километров, или 105% к уровню января-февраля 2021 г.
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