В январе-феврале 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 3,8 млн тонн грузов, или 110,5% к объему грузов, перевезенных в январе-феврале 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 839,9 млн тонно-километров (101,7% к январю-февралю 2021 г.).

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2022 г. воспользовались 16,8 млн человек, что по сравнению с январем-февралем 2021 г. составляет 96%.

Пассажирооборот транспорта составил 189,9 млн пассажиро-километров, или 105% к уровню января-февраля 2021 г.