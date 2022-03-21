ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ОБСУДЯТ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В БГУ


11:51 22.03.2022

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции» состоится 23 марта в очно-дистанционном формате в БГУ.

Мероприятие приурочено к 100-летию образования Минской региональной таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, более 40 ученых из Беларуси и России рассмотрят актуальные проблемы таможенного регулирования.

Практическим опытом поделятся представители Минской региональной таможни и Центрального таможенного управления Москвы (Россия).

Кроме того, о защите интеллектуальной собственности и особенностях обеспечения экономической безопасности расскажут преподаватели Института пограничной службы Беларуси и их коллеги из Саратовской государственной юридической академии.

Также прозвучат доклады от представителей БГУ, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного экономического университета, Российского университета кооперации, Белгородского государственного национального исследовательского университета и др.

По итогам форума опубликуют сборник материалов конференции, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научного мероприятия выступает факультет международных отношений БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2022
валюта курс
EUR 3.6159
USD 3.2714
RUB 3.1163
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6159 +0.019
USD 3.2714 +0.0195
RUB 3.1163 -0.0273
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6100 3.6700
USD 3.2850 3.3400
RUB 2.0000 3.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 22.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.1100
EUR/RUB 111.5000 175.0000
USD/RUB 101.5000 161.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте