Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции» состоится 23 марта в очно-дистанционном формате в БГУ.

Мероприятие приурочено к 100-летию образования Минской региональной таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, более 40 ученых из Беларуси и России рассмотрят актуальные проблемы таможенного регулирования.

Практическим опытом поделятся представители Минской региональной таможни и Центрального таможенного управления Москвы (Россия).

Кроме того, о защите интеллектуальной собственности и особенностях обеспечения экономической безопасности расскажут преподаватели Института пограничной службы Беларуси и их коллеги из Саратовской государственной юридической академии.

Также прозвучат доклады от представителей БГУ, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного экономического университета, Российского университета кооперации, Белгородского государственного национального исследовательского университета и др.

По итогам форума опубликуют сборник материалов конференции, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научного мероприятия выступает факультет международных отношений БГУ.