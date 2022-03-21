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ЭКОНОМИКА РБ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ОБСУДЯТ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В БГУ
11:51 22.03.2022
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции» состоится 23 марта в очно-дистанционном формате в БГУ.
Мероприятие приурочено к 100-летию образования Минской региональной таможни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, более 40 ученых из Беларуси и России рассмотрят актуальные проблемы таможенного регулирования.
Практическим опытом поделятся представители Минской региональной таможни и Центрального таможенного управления Москвы (Россия).
Кроме того, о защите интеллектуальной собственности и особенностях обеспечения экономической безопасности расскажут преподаватели Института пограничной службы Беларуси и их коллеги из Саратовской государственной юридической академии.
Также прозвучат доклады от представителей БГУ, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного экономического университета, Российского университета кооперации, Белгородского государственного национального исследовательского университета и др.
По итогам форума опубликуют сборник материалов конференции, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором научного мероприятия выступает факультет международных отношений БГУ.
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