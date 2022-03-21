В январе-феврале 2022 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 5575,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 12,2%, в обрабатывающей промышленности – на 2,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 4,1%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство снизилось на 8,1%.