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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРОДОЛЖАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ И КООРДИНИРОВАТЬ РАБОТУ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
11:35 22.03.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продолжает контролировать и координировать работу по ценообразованию. Это отметил на пресс-конференции министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.
По его словам, основной задачей министерства является сохранение товаров в магазинах и недопущение спекуляций.
«Сохранение баланса интересов производителей, торговых представителей и потребителей в условиях экономической нестабильности является особенно важной задачей министерства, и на сегодня можно сказать, что она выполнена. Беларусь является самодостаточной страной по подавляющему большинству продовольственных товаров», - заявил министр.
Он подчеркнул, что в сложившейся непростой экономической ситуации невозможно без активного диалога органов госуправления и предпринимателей, поэтому Министерство антимонопольного регулирования и торговли примет активное участие в работе Белоруской недели предпринимательства.
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