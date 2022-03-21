Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продолжает контролировать и координировать работу по ценообразованию. Это отметил на пресс-конференции министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

По его словам, основной задачей министерства является сохранение товаров в магазинах и недопущение спекуляций.

«Сохранение баланса интересов производителей, торговых представителей и потребителей в условиях экономической нестабильности является особенно важной задачей министерства, и на сегодня можно сказать, что она выполнена. Беларусь является самодостаточной страной по подавляющему большинству продовольственных товаров», - заявил министр.

Он подчеркнул, что в сложившейся непростой экономической ситуации невозможно без активного диалога органов госуправления и предпринимателей, поэтому Министерство антимонопольного регулирования и торговли примет активное участие в работе Белоруской недели предпринимательства.