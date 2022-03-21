На внутреннем рынке уже появились ампулы полностью белорусского производства. Такая информация прозвучала на совещании по вопросам импортозамещения с представителями фармацевтической и стекольной промышленности, которое прошло сегодня в Министерстве здравоохранения.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, планируется что более 550 миллионов штук в год будет сходить с конвейера ОАО «Белмедстекло» в Борисове со второй половины 2022 года.

На предприятии уже работают новейшие линии. Они позволяют выпускать качественную фармацевтическую тару. Вернулись на предприятие и высококлассные специалисты, которые умеют делать необходимое медицинской отрасли стекло. К ним уже приставлены молодые специалисты. На производстве очень ценится усидчивость, внимательность и терпение - ведь работа связана с тончайшим стеклом, так необходимым медицине.

"Переходя на свое производство мы экономим миллионы долларов на закупке импортных составляющих, вводим новые рабочие места, внедряем инновационные технологии. Все эти составляющие должны сделать белорусское производство медицинского стекла перспективным по многим важнейшим направлениям", - заявил на совещании министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.