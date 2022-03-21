ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,2%

11:08 22.03.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-февраль 2022 года в текущих ценах составил 5 086,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 0,2% к уровню января-февраля 2021 года.