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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЕЗДА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ БИЗНЕС-КЛАССА ИЗ МИНСКА В БРЕСТ ВРЕМЕННО БУДУТ ОТПРАВЛЯТЬСЯ С ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ
10:45 22.03.2022
В связи с производством путевых работ на станции Минск-Пассажирский с 29 по 31 марта 2022 года ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса в сообщении Минск-Брест-Минск временно будут прибывать и отправляться с остановочного пункта Институт Культуры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 29 и 31 марта поезда будут работать по следующей схеме:
поезд № 734 Брест-Минск будет прибывать на о. п. Институт Культуры в 10:23;
поезд № 727 Минск-Брест будет отправляться с о. п. Институт Культуры в 10:35;
поезд № 737 Минск-Брест будет отправляться с о. п. Институт Культуры в 13:04;
поезд № 736 Брест-Минск будет прибывать на о. п. Институт Культуры в 11:50.
Поезд № 725 Минск-Брест 29 марта будет отправляться с о. п. Институт Культуры в 15:52.
Поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 725 Минск-Брест, отправлением из Минска 31 марта 2022 года будет отправляться с о. п. Институт Культуры в 15:59.
БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
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