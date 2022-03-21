В связи с производством путевых работ на станции Минск-Пассажирский с 29 по 31 марта 2022 года ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса в сообщении Минск-Брест-Минск временно будут прибывать и отправляться с остановочного пункта Институт Культуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 29 и 31 марта поезда будут работать по следующей схеме:

поезд № 734 Брест-Минск будет прибывать на о. п. Институт Культуры в 10:23;

поезд № 727 Минск-Брест будет отправляться с о. п. Институт Культуры в 10:35;

поезд № 737 Минск-Брест будет отправляться с о. п. Институт Культуры в 13:04;

поезд № 736 Брест-Минск будет прибывать на о. п. Институт Культуры в 11:50.

Поезд № 725 Минск-Брест 29 марта будет отправляться с о. п. Институт Культуры в 15:52.

Поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 725 Минск-Брест, отправлением из Минска 31 марта 2022 года будет отправляться с о. п. Институт Культуры в 15:59.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.