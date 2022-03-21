В январе-феврале 2022 года в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 749,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,9% к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 738,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 84 тыс. тонн, молока – 329,1 тыс. тонн, яиц получено 192,9 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 99,2% молока и 94,4% производства яиц.

На 1 марта 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 944,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 325,2 тыс. голов. Численность свиней составила 611,3 тыс. голов.