ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 1,9%


10:42 22.03.2022

В январе-феврале 2022 года в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 749,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,9% к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 738,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 84 тыс. тонн, молока – 329,1 тыс. тонн, яиц получено 192,9 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 99,2% молока и 94,4% производства яиц.

На 1 марта 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 944,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 325,2 тыс. голов. Численность свиней составила 611,3 тыс. голов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2022
валюта курс
EUR 3.6159
USD 3.2714
RUB 3.1163
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6159 +0.019
USD 3.2714 +0.0195
RUB 3.1163 -0.0273
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6050 3.6750
USD 3.2800 3.3400
RUB 2.0000 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 22.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.1100
EUR/RUB 111.0000 175.0000
USD/RUB 101.0000 160.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте