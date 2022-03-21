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ЭКОНОМИКА РБ
В КОПИЩЕ 22 МАРТА ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ ПУНКТ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ № 81
09:47 22.03.2022
22 марта 2022 года РУП «Белпочта» открывает новый пункт по оказанию услуг почтовой связи № 81 в д. Копище (Минский район, ул. Авиационная, д.19).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в день открытия первых клиентов ждет приятный сюрприз – памятные сувениры от белорусской почты и бесплатная пересылка по Беларуси приобретенных простых почтовых карточек.
Кроме того, посетителям напомнят о важности соблюдения правил адресования, движении посткроссинг, в том числе о днях акции «День посткроссера», пересылке почтовых отправлений в электронной форме, об ускоренном получении почтовых отправлений, возможности поздравления и приобретения подарков через сайт РУП «Белпочта» shop.belpost.by и сервис «Поздравление с праздниками», а также о проведении благотворительной подписки «Подари ребенку радость».
Современное оформление зоны обслуживания, оснащение всем необходимым оборудованием, широкий выбор почтовой продукции и товаров потребительского спроса создадут все необходимые условия для высокого уровня обслуживания клиентов – жителей и гостей населенного пункта.
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