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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВВОДЯТ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ 254 ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
18:59 21.03.2022
Власти Беларуси вводят запрет на вывоз 254 видов промышленных товаров. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.
Согласно информации, премьер-министр подписал два постановления. Первое - о запрете на вывоз продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных. Запрет распространяется также на вывоз белкового сырья для комбикормовой промышленности и принят в целях обеспечения стабильной работы животноводства
Второе - о запрете на вывоз отдельных видов промышленных товаров - подписано для защиты экономических интересов государства. Запрет вводится на шесть месяцев «для защиты экономических интересов государства» и вступает в силу после официального опубликования, то есть с 22 марта.
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