Власти Беларуси вводят запрет на вывоз 254 видов промышленных товаров. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.

Согласно информации, премьер-министр подписал два постановления. Первое - о запрете на вывоз продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных. Запрет распространяется также на вывоз белкового сырья для комбикормовой промышленности и принят в целях обеспечения стабильной работы животноводства

Второе - о запрете на вывоз отдельных видов промышленных товаров - подписано для защиты экономических интересов государства. Запрет вводится на шесть месяцев «для защиты экономических интересов государства» и вступает в силу после официального опубликования, то есть с 22 марта.