Концерн «Белнефтехим» с 22 марта 2022 года на 2 копейки повышает цены на автомобильное топливо на АЗС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 2,08 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,18 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,40 рубля, ДТ – 2,18 рубля.

«За истекший период марта 2022 г. мировые котировки нефти по отношению к декабрю 2021 г. выросли на 60%. Среднемесячная котировка составила 119 долларов США за 1 баррель. В целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти в условиях усилившихся внешних рисков цены на моторное топливо на автозаправочных станциях республики изменяются», - пояснил концерн.

Это уже четвертое повышение цен на топливо в 2022 году. В прошлый раз цены изменялись 15 марта.

Напомним, в 2021 году цены на топливо повышались 30 раз.