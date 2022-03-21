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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАРАБОТАЛ СЕРВИС ПОДБОРА ДОМЕННЫХ ИМЕН НА АУКЦИОНЕ .BY/.БЕЛ


18:06 21.03.2022

Компания HostFly.by запустила уникальный сервис, который существенно упрощает выбор и покупку доменных имен в рамках обязательного аукциона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, на аукцион в Беларуси выставляются ранее приобретенные домены, которые не были продлены в установленные сроки.

Новый сервис позволяет не только отслеживать дату и время проведения аукциона, создавать напоминания в онлайн-календарях Google и Apple iCloud, но и получать дополнительную объективную оценку всех выставленных на торги имен.

Например, пользователи могут сортировать список выставленных на аукцион доменов по количеству символов в имени, индексу качества сайта который ранее размещался на домене, возрасту домена, количеству посетителей (SemRush Rank) и показателю доверия поисковых систем. Ранее всю эту информацию участникам аукционов нужно было находить и анализировать самостоятельно. Сервис позволяет не только легко найти подходящий домен на аукционе, но и быстро перейти к ставкам, на официальной странице аукциона.

«Сервис подбора доменов на аукционе .BY/.БЕЛ дополняет функциональные возможности аукционной площадки, позволяет клиентам лучше ориентироваться в списке выставленных на продажу доменов. Мы ожидаем, что благодаря нашим инвестициям в создание этого инструмента, в Беларуси вырастут продажи доменов на аукционах, а благотворительные организации получат дополнительные денежные средства», - сказал руководитель проекта HostFly. Александр Хмыль.

Благотворительные аукционы по продаже доменных имен проводятся в Беларуси на регулярной основе. Доход, который генерируется ставками пользователей, перечисляется на нужды детских домов. На данный момент самым дорогим лотом стал домен casino.by, он был куплен за рекордную ставку в 30 тысяч долларов.

Воспользоваться новым сервисом может любой желающий.
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