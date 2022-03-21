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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДЕШЕВЕЛИ КВАРТИРЫ В ЗАВОДСКОМ И ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНАХ СТОЛИЦЫ


17:48 21.03.2022

За неделю, с 14 по 21 марта 2022 года, в Минске снизили цены на квартиры 8% продавцов.

Как сообщает Realt.by, больше всего стоимость квартир упала в Заводском и Партизанском районах.

На 21 марта число объявлений о продаже квартир в столице в базе Realt составило 14,8 тысячи, что на 0,6% больше, чем неделей ранее. Новыми по сравнению с 14 марта являются 9% объявлений, в 83% объявлений продавцы не меняли цены на свои квартиры. Снизили цены за последнюю неделю в 8% объявлений (в среднем на $3000), в 0,5% - цены подняли.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю снизился на 0,2% и составил $1258. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (но это не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния на данный момент равна $1322, что на 1% меньше, чем на прошлой неделе.

За неделю наиболее заметно выросло число объявлений о продаже 2- и 1-комнатных квартир — на 1,3% и 0,8% соответственно, количество 3- и 4-комнатных квартир практически не изменилось.

Среди районов города чаще прослеживался рост предложения, ощутимее всего — в Партизанском, Фрунзенском и Ленинском. Сокращение числа выставленных на продажу квартир отмечалось лишь в Октябрьском, Московском и Заводском районах.

В большинстве сегментов средние цены квадратного метра за неделю показали отрицательную динамику, в наибольшей степени — у 4-комнатных квартир.

Среди районов города в среднем цены квадратного метра за последние семь дней уменьшились на 0,5%-1,0%. Чуть более заметным было снижение у Заводского и Партизанского районов — на 1,3% в обоих случаях.
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