Минэкономики продолжает рассказывать о разработке в рамках совместного с ПРООН проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого ЕС, типовых «коробочных решений» для открытия и развития своего дела в Беларуси.

В этот раз министерство опубликовало информацию о коробочном решении «Выращивание и продажа маржинальных продуктов (грибов, ягод и т.д.)». Оно поможет на основе этого традиционного для нашей страны промысла построить прибыльный бизнес со сравнительно небольшими вложениями.

Предлагаемые бизнес-модели разработаны опытными предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобных предприятий. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность свей деятельности и, разумеется, приумножить свои вложения. Иными словами – добиться успеха.

«Коробочное решение» состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.

Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Выращивание и продажа маржинальных продуктов (грибов, ягод и т.д.)» – пятое. На подходе – публикация «коробочного решения» «Репетиторство». Работа над остальными продолжается.

Скачать и использовать его для открытия перспективного сельскохозяйственного бизнеса можно здесь.