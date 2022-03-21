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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОПУБЛИКОВАЛО ИНФОРМАЦИЮ О «КОРОБОЧНОМ РЕШЕНИИ» В СФЕРЕ ВЫРАЩИВАНИЯ И ПРОДАЖИ ЭКОЛОГИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
17:30 21.03.2022
Минэкономики продолжает рассказывать о разработке в рамках совместного с ПРООН проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого ЕС, типовых «коробочных решений» для открытия и развития своего дела в Беларуси.
В этот раз министерство опубликовало информацию о коробочном решении «Выращивание и продажа маржинальных продуктов (грибов, ягод и т.д.)». Оно поможет на основе этого традиционного для нашей страны промысла построить прибыльный бизнес со сравнительно небольшими вложениями.
Предлагаемые бизнес-модели разработаны опытными предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобных предприятий. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность свей деятельности и, разумеется, приумножить свои вложения. Иными словами – добиться успеха.
«Коробочное решение» состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.
Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Выращивание и продажа маржинальных продуктов (грибов, ягод и т.д.)» – пятое. На подходе – публикация «коробочного решения» «Репетиторство». Работа над остальными продолжается.
Скачать и использовать его для открытия перспективного сельскохозяйственного бизнеса можно здесь.
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