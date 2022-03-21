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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ЗА ДВА МЕСЯЦА 2022 ГОДА ПОСТРОЕНО 1,7 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


17:23 21.03.2022

В январе-феврале 2022 г. организациями всех форм собственности в Минске построено 1,7 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 91,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 17,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 19,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 16,6 тыс. квадратных метров.
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