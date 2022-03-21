Сотрудники Брестской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии косметических средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, предварительная оценочная стоимость незадекларированного товара составила 2,3 млн рублей.

Грузовой автомобиль Volvo следовал из Литвы в Беларусь. Согласно представленным документам, в грузовом отсеке машины перевозилась косметическая продукция, шлифовальные колпачки и бритвенные станки.

При проверке установлено, что в большегрузе находится порядка 72 тыс. единиц косметической продукции, которая не заявлена в товаросопроводительных документах.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.