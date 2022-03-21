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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КОСМЕТИКИ НА СУММУ БОЛЕЕ 2,3 МЛН РУБЛЕЙ
17:12 21.03.2022
Сотрудники Брестской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии косметических средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, предварительная оценочная стоимость незадекларированного товара составила 2,3 млн рублей.
Грузовой автомобиль Volvo следовал из Литвы в Беларусь. Согласно представленным документам, в грузовом отсеке машины перевозилась косметическая продукция, шлифовальные колпачки и бритвенные станки.
При проверке установлено, что в большегрузе находится порядка 72 тыс. единиц косметической продукции, которая не заявлена в товаросопроводительных документах.
Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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