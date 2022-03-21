Одно из предприятий Госкомвоенпрома Беларуси представило ряд своих новых разработок на международной выставке "Экспотехностраж 2022", которая проходила 16-18 марта в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Telegram-канал Госкомвоенпрома, на выставке демонстрировался автомобиль "Дозор", который предназначен для транспортировки подразделений специального назначения и обеспечения их автономного нахождения в районах выполнения задач до двух недель. Автомобиль оснащен емкостью для питьевой воды, системой охлаждения и подогрева воздуха. В кузове-фургоне предусмотрена трансформация сидений как для перевозки, так и для отдыха личного состава. "Дозор" способен перевозить до 23 человек с боевым комплектом и экипировкой.

Кроме того, был представлен штурмовой заградительный комплекс "Рубеж". Это малогабаритный комплекс с возможностью применения на внедорожных автомобилях отечественного и зарубежного производства, адаптированный для работы в городских условиях.

"Рубеж" применяется спецподразделениями и используется как штурмовой автомобиль. Монтаж и демонтаж основного оборудования осуществляется за 15 минут.