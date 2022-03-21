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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,7%
16:11 21.03.2022
В Минске розничный товарооборот в январе-феврале 2022 г. составил 2991,8 млн рублей, или 104,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96% розничного товарооборота города Минска, в январе-феврале 2022 г. составил 2873,4 млн рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-феврале 2022 г. оптовый товарооборот составил 14 105,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню января-февраля 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2022 г. составил 252 млн рублей, или 104,5% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.
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