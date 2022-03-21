В Минске розничный товарооборот в январе-феврале 2022 г. составил 2991,8 млн рублей, или 104,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96% розничного товарооборота города Минска, в январе-феврале 2022 г. составил 2873,4 млн рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-феврале 2022 г. оптовый товарооборот составил 14 105,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню января-февраля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2022 г. составил 252 млн рублей, или 104,5% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.