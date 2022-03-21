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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «МОГОТЕКС» ВЫПУСТИЛО НА РЫНОК КОЛЛЕКЦИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НОВОЙ ТКАНИ
15:43 21.03.2022
ОАО «Моготекс» выпустило на рынок пробную партию аксессуаров из новой для нас ткани «Болонья».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это легкий и тонкий синтетический материал с металлическим или перламутровым блеском для изготовления плащей, курток и других водонепроницаемых изделий.
Специальная отделка ткани защищает от непогоды, ветра и дождя, так как она является ветро- и влагонепроницаемой. Сама ткань прочная и гладкая, легко очищается от уличной грязи. Изделия из нее не занимают много места при хранении.
Коллекция из этой ткани получила название «proSTO». ее состав вошел платок, накидка и сумка-шоппер. Платок из болоньи выглядит как часть или продолжение куртки с утеплителем холлофайбером. От непогоды и ветра призвана защитить и дутая накидка.
Ознакомиться с новой коллекцией можно на сайте предприятия.
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