ОАО «Моготекс» выпустило на рынок пробную партию аксессуаров из новой для нас ткани «Болонья».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это легкий и тонкий синтетический материал с металлическим или перламутровым блеском для изготовления плащей, курток и других водонепроницаемых изделий.

Специальная отделка ткани защищает от непогоды, ветра и дождя, так как она является ветро- и влагонепроницаемой. Сама ткань прочная и гладкая, легко очищается от уличной грязи. Изделия из нее не занимают много места при хранении.

Коллекция из этой ткани получила название «proSTO». ее состав вошел платок, накидка и сумка-шоппер. Платок из болоньи выглядит как часть или продолжение куртки с утеплителем холлофайбером. От непогоды и ветра призвана защитить и дутая накидка.

Ознакомиться с новой коллекцией можно на сайте предприятия.