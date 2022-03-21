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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА ГОДА ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ОКАЗАНО БОЛЕЕ 7 МЛН ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ


14:50 21.03.2022

С начала года через Единый портал оказано более 7 млн электронных услуг. Об этом рассказал директор РУП «Национальный центр электронных услуг» Роман Градусов.

«Если за 2020 год мы оказали порядка 6,5 миллиона услуг, то уже к 2021 году эта цифра превысила 17 млн. За неполные три месяца этого года посредством Общегосударственной автоматизированной информационной системы уже оказано более 7 млн услуг. То есть ежедневно оказывается около 35 тысяч услуг в электронном виде и порядка 200 административных процедур», - рассказал он.

Республиканское унитарное предприятие «Национальный центр электронных услуг» оказывает более 600 видов услуг для граждан и бизнеса.
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