С начала года через Единый портал оказано более 7 млн электронных услуг. Об этом рассказал директор РУП «Национальный центр электронных услуг» Роман Градусов.

«Если за 2020 год мы оказали порядка 6,5 миллиона услуг, то уже к 2021 году эта цифра превысила 17 млн. За неполные три месяца этого года посредством Общегосударственной автоматизированной информационной системы уже оказано более 7 млн услуг. То есть ежедневно оказывается около 35 тысяч услуг в электронном виде и порядка 200 административных процедур», - рассказал он.

Республиканское унитарное предприятие «Национальный центр электронных услуг» оказывает более 600 видов услуг для граждан и бизнеса.