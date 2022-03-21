Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 марта 2022 года выросло до более 951,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 951 тыс. 758 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 948 тыс. 099 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 107 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6727 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 677 человек, число смертей от COVID-19 – на 5.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 6 тыс. 748 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 737 тыс. 896 тестов.