ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СОСТАВИЛ 9,1 МЛРД РУБЛЕЙ

13:58 21.03.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-февраль 2022 г. в текущих ценах составил 9,1 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска не изменился к уровню января-февраля 2021 г.