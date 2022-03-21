В Беларуси в настоящее время есть определенные проблемы с объемом поступлений в бюджет от экспорта калийных удобрений и нефтепродуктов, доходы бюджета в марте стали «более сдержанными». Это признал министр финансов Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Если говорить об исполнении бюджета за январь-февраль, то это вполне достаточное, хорошее, плановое исполнение. Мы получили за эти два месяца порядка 17% платежей в бюджет от годового плана. В принципе, бюджет исполнялся достаточно стабильно. Что касается марта, то сейчас платежи поступают более сдержанно», - сказал Селиверстов.

По его словам, есть проблемы с объемами поступлений платежей от тех секторов экономики, которые подверглись санкциям и пока не перестроились, это экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов.

Таким образом, «происходит замедление, проседание и порядка 10% доходов бюджета Беларусь может недобрать».

В связи с этим принимаются меры по пересмотру расходов и корректировке отдельных показателей бюджета.