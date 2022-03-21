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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛИ НА 42,9%
13:40 21.03.2022
В январе-феврале 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 6,3 млн тонн грузов, или 57,1% к январю-февралю 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 12,6 млрд. тонно-километров, или 49,4% к соответствующему периоду 2021 года.
В январе-феврале 2022 г. пассажирооборот составил 1078,4 млн пассажиро-километров, или 103,4% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 99,3 млн человек, или 99,1% к январю-февралю 2021 г.
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