В январе-феврале 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 6,3 млн тонн грузов, или 57,1% к январю-февралю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 12,6 млрд. тонно-километров, или 49,4% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе-феврале 2022 г. пассажирооборот составил 1078,4 млн пассажиро-километров, или 103,4% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 99,3 млн человек, или 99,1% к январю-февралю 2021 г.