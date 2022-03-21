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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ПОСТУПИЛО 93,2 МЛН РУБЛЕЙ
13:31 21.03.2022
В Витебской области зарегистрировано 31 тыс. 608 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7834 организации и 23774 индивидуальных предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, поступления в бюджет от этой категории плательщиков составили 93,2 млн рублей, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 79,4 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 13,8 млн рублей.
Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 21,8%.
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