ЭКОНОМИКА РБ

В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ПОСТУПИЛО 93,2 МЛН РУБЛЕЙ

13:31 21.03.2022 В Витебской области зарегистрировано 31 тыс. 608 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7834 организации и 23774 индивидуальных предпринимателя. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, поступления в бюджет от этой категории плательщиков составили 93,2 млн рублей, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 79,4 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 13,8 млн рублей. Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 21,8%.