ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

11:54 21.03.2022 Лукашенко 21 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщила его пресс-служба. Согласно информации, он назначил Леонида Зайца заместителем премьер-министра; Валерия Барановского - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Никарагуа по совместительству. Кроме того, Лукашенко дал согласие на назначение: Александра Быкова - председателем Чашникского райисполкома; Алексея Скраги - генеральным директором ОАО "Белорусская калийная компания"; Виктора Филатова - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш"; Игоря Жука - ректором Гродненского государственного медицинского университета; Алеси Абраменко - заместителем министра экономики; Руслана Варанкова - Генеральным консулом Беларуси в Хошимине (Вьетнам); Татьяны Харлап - Генеральным консулом Беларуси в Гонконге (Китай); Михаила Гуриновича - начальником Секретариата Совета Республики.