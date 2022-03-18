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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
11:54 21.03.2022
Лукашенко 21 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщила его пресс-служба.
Согласно информации, он назначил Леонида Зайца заместителем премьер-министра; Валерия Барановского - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Никарагуа по совместительству.
Кроме того, Лукашенко дал согласие на назначение:
Александра Быкова - председателем Чашникского райисполкома;
Алексея Скраги - генеральным директором ОАО "Белорусская калийная компания";
Виктора Филатова - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";
Игоря Жука - ректором Гродненского государственного медицинского университета;
Алеси Абраменко - заместителем министра экономики;
Руслана Варанкова - Генеральным консулом Беларуси в Хошимине (Вьетнам);
Татьяны Харлап - Генеральным консулом Беларуси в Гонконге (Китай);
Михаила Гуриновича - начальником Секретариата Совета Республики.
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