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ЭКОНОМИКА РБ
БФФПП ПОМОГАЕТ ПРОМЫШЛЕННЫМ ГИГАНТАМ НАЛАДИТЬ КООПЕРАЦИОННЫЕ ЦЕПОЧКИ С МАЛЫМ БИЗНЕСОМ
11:05 21.03.2022
Директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Ольга Русинович приняла участие в онлайн заседании Брестского областного совета по развитию предпринимательства.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в ходе состоявшегося 18 марта мероприятия обсуждались оптимальные подходы по вовлечению субъектов малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки с крупными предприятиями.
Во время дискуссии Ольга Русинович особо подчеркнула важность информационно-консультационной поддержки бизнеса, в первую очередь в сфере производства.
«Сегодня исключительно важно дать нашим малым производителям верные сигналы, чтобы снизить уровень тревожности в их среде, спровоцированный санкционными ограничениями. Для этого на площадке НАИП с понедельника в режиме 24/7 действует оперативный контактный центр. Но только консультативной поддержки недостаточно. Нужно наладить прямое взаимодействие малого бизнеса и крупных предприятий, которое бы позволило им оперативно обмениваться информацией о потребностях в сырье и комплектующих и имеющихся производственных возможностях. Проверенную временем платформу, которая может помочь промышленным гигантам наладить кооперационные цепочки, а МСП понять, выпуск какой продукции можно освоить в рамках импортозамещения, предлагает наш Фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП)», – рассказала директор Департамента по предпринимательству.
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