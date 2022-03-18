ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БФФПП ПОМОГАЕТ ПРОМЫШЛЕННЫМ ГИГАНТАМ НАЛАДИТЬ КООПЕРАЦИОННЫЕ ЦЕПОЧКИ С МАЛЫМ БИЗНЕСОМ


11:05 21.03.2022

Директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Ольга Русинович приняла участие в онлайн заседании Брестского областного совета по развитию предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в ходе состоявшегося 18 марта мероприятия обсуждались оптимальные подходы по вовлечению субъектов малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки с крупными предприятиями.

Во время дискуссии Ольга Русинович особо подчеркнула важность информационно-консультационной поддержки бизнеса, в первую очередь в сфере производства.

«Сегодня исключительно важно дать нашим малым производителям верные сигналы, чтобы снизить уровень тревожности в их среде, спровоцированный санкционными ограничениями. Для этого на площадке НАИП с понедельника в режиме 24/7 действует оперативный контактный центр. Но только консультативной поддержки недостаточно. Нужно наладить прямое взаимодействие малого бизнеса и крупных предприятий, которое бы позволило им оперативно обмениваться информацией о потребностях в сырье и комплектующих и имеющихся производственных возможностях. Проверенную временем платформу, которая может помочь промышленным гигантам наладить кооперационные цепочки, а МСП понять, выпуск какой продукции можно освоить в рамках импортозамещения, предлагает наш Фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП)», – рассказала директор Департамента по предпринимательству.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2022
валюта курс
EUR 3.5969
USD 3.2519
RUB 3.1436
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5969 -0.0491
USD 3.2519 -0.0457
RUB 3.1436 -0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5500 3.6300
USD 3.2200 3.2950
RUB 2.0000 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 21.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.1080
EUR/RUB 108.5000 179.0000
USD/RUB 100.0000 165.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте