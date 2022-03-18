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ЭКОНОМИКА РБ


ЧАСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ БЕЛАРУСИ ПО РОССИЙСКИМ КРЕДИТАМ ПЛАНИРУЮТ СМЕСТИТЬ НА 5-6 ЛЕТ – МИНФИН


10:47 21.03.2022

Россия предоставила Беларуси отсрочку по погашению обязательств по российским кредитам на пять-шесть лет. Об этом сообщил в воскресенье министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Обсуждено и предложено часть платежей сместить по срокам, более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, и сместить их где-то от 5 до 6 лет наперед. Т.е. по сути мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России», - сказал Селиверстов.

«Мы с партнерами договорились о том, что те платежи, взаимные платежи, которые помогут нам в первую очередь наладить развитие между странами и направить ресурсы именно на поддержку тех секторов, которые позволят нам улучшить взаимную торговлю, особенно вот в этот санкционный период, мы должны их туда направить», - сказал он.

Глава Минфина не уточнил, о каких конкретно обязательствах идет речь: государственных кредитах, платежей по их обслуживанию, синдицированных кредитах банкам, кредитам предприятиям и т.д.

При этом Селиверстов заверил, что Беларусь и Россия не обсуждают возможность перехода на российский рубль в качестве единой валюты.

"Никогда об этом речь напрямую не шла по большому счету. Здесь стоит вопрос о том, чтобы мы в своей внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств. Я уверен, что та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнет к тому, чтобы уйти от доллара. Я уверен, что в ближайшее время мы перейдем либо к национальным валютам, либо к российскому рублю", - заявил он.
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