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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ СМОЖЕТ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ПО ОТСРОЧКЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ


09:42 21.03.2022

Правительство Беларуси сможет принимать решения по отсрочке уплаты налоговых платежей, переносу приходящихся на 2022 год сроков исполнения обязательств по бюджетным займам. Об этом заявил министр финансов Юрий Селиверстов.

«Там, где есть необходимость рассчитаться с государством и есть объективные сложности, правительство получило право рассмотреть это и принять соответствующее решение само, не выходя на уровень главы государства. Можно будет более оперативно посмотреть и, скажем, разобравшись в ситуации каждого, точечно принять ряд каких-то мер», - сказал чиновник.

Кроме того, правительство может принять решение, кому предоставить отсрочку по уплате дивидендов за 2021 год.
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