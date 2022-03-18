|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СП ОАО «СПАРТАК» ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
09:15 21.03.2022
СП ОАО «Спартак» возглавил новый руководитель.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», генеральным директором фабрики стала Татьяна Лисицина.
Ранее она занимала должность заместителя генерального директора по производству СП ОАО «Спартак».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2022
Курсы в банках
на 21.03.2022
Конвертация в банках
на 21.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте