В Беларуси в январе-феврале 2022 г. организациями всех форм собственности построено 7,2 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 672,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 296,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 44,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 216,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 232,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 34,5% от общего ввода по республике.