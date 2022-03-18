Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» продолжает работу по поэтапному возобновлению международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, со 2 мая 2022 года на летний период назначается поезд №390/389 Минск-Анапа.

В первый рейс поезд отправится из Минска 2 мая в 10:58 и прибудет в Анапу 4 мая в 13:00. Из Анапы поезд отправится в этот же день 4 мая в 17:55 и прибудет в Минск 6 мая в 18:59. В дальнейшем поезд №390/389 будет курсировать один раз в четыре дня.

БЖД обращает внимание, что проезд поездом предусмотрено только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

Кроме того, для пассажиров Белорусской железной дороги организована возможность круглогодичного проезда на курорты Краснодарского края, такие как Адлер, Сочи, Туапсе поездом №302/301 Минск/Гомель-Адлер формирования БелЖД, отправлением из Минска и Адлера по нечетным числам.

В целом, в настоящее время между Беларусью и Российской Федерацией организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска, в том числе с организацией многогруппных поездов.