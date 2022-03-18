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ЭКОНОМИКА РБ
С 19 МАРТА БЖД ОТКРЫВАЕТ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗД МИНСК-АНАПА
18:16 18.03.2022
Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» продолжает работу по поэтапному возобновлению международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, со 2 мая 2022 года на летний период назначается поезд №390/389 Минск-Анапа.
В первый рейс поезд отправится из Минска 2 мая в 10:58 и прибудет в Анапу 4 мая в 13:00. Из Анапы поезд отправится в этот же день 4 мая в 17:55 и прибудет в Минск 6 мая в 18:59. В дальнейшем поезд №390/389 будет курсировать один раз в четыре дня.
БЖД обращает внимание, что проезд поездом предусмотрено только для граждан Беларуси и Российской Федерации.
Кроме того, для пассажиров Белорусской железной дороги организована возможность круглогодичного проезда на курорты Краснодарского края, такие как Адлер, Сочи, Туапсе поездом №302/301 Минск/Гомель-Адлер формирования БелЖД, отправлением из Минска и Адлера по нечетным числам.
В целом, в настоящее время между Беларусью и Российской Федерацией организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска, в том числе с организацией многогруппных поездов.
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