Белорусская экономика адаптируется к санкционному давлению. Об этом заявил 18 марта заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя итоги работы экономики за январь-февраль 2022 года.

«Безусловно, ограничения, введенные в отношении Беларуси недружественными странами, оказывают сдерживающее влияние на экономику. Вместе с тем, по предварительной оценке Белстата, рост ВВП страны за 2 месяца составил 101,2%», - сказал министр, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По мнению Дмитрия Ярошевича, данный результат обеспечен активными и слаженными действиями власти, менеджмента госпредприятий и частного бизнеса по адаптации к внешним условиям.

«Промышленность продолжает оставаться локомотивом – «плюс» 3,5% за январь-февраль. Традиционно не уступает ей IT-сектор: начиная с июня прошлого года, его темпы превышают 107%. Также в лидерах – оптовая и розничная торговля, прибавившие, соответственно, 3% и 4%. Все это позволило ВВП достигнуть отметки в 101,2%.

Глядя на ситуацию с точки зрения спроса, мы наблюдаем положительную динамику во внешней торговле. Предприятия реального сектора дисциплинированно выполняли свои обязательства по действующим контрактам, параллельно адаптируя маркетинговые и логистические стратегии так, чтобы минимизировать санкционное давление. Данный подход позволил только за первый месяц текущего года в 4,8 раза нарастить чистую прибыль. А положительное сальдо товаров и услуг (0,7 млрд. долларов) показало лучший результат за последнее десятилетие. Эта выручка может быть использована на техническое перевооружение и реализацию инвестиционных проектов в производстве», – отметил заместитель министра экономики.

В настоящее время основная задача – импортозамещение и развитие производственной кооперации с предприятиями Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Дополнительный импульс этой работе в том числе придаст вступившее в силу снятие всех ограничений на пересечение белорусско-российской границы.

Как подчеркнул Дмитрий Ярошевич, уже принят ряд решений, которые обеспечат бесперебойное функционирование отраслей в текущих условиях. Более того, правительство продолжает постоянный мониторинг и анализ складывающейся ситуации.