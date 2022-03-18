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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПЕРВЫМ ЭНЕРГОБЛОКОМ БЕЛАЭС ПРЕВЫСИЛ 8 МЛРД КВТЧ


17:53 18.03.2022

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал 8,2 млрд кВтч электроэнергии, что позволило заместить более 2 млрд куб. м природного газа. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, выступая на I Молодежном форуме профсоюза Белэнерготоплгаз.

Министр отметил положительную динамику роста потребления электроэнергии в стране: в 2021 году прирост составил 2,3 млрд кВтч. При этом электропотребление реальным сектором экономики за указанный период выросло на 1,3 млрд кВтч, населением – на 0,25 млрд кВтч; в энергосистеме – на 0,75 млрд. кВтч.

На системной основе продолжается работа по переводу жилфонда на использование электроэнергии в целях отопления и горячего водоснабжения.

Для создания условий по увеличению количества индивидуального жилья, переводимого на элекроотопление, энергоснабжающими организациями по согласованию с облисполкомами и Мингорисполкомом утверждены перспективные планы модернизации электросетей. Они охватывают более 1,5 тыс. населенных пунктов.

«Принят указ № 381 и в его развитие постановление правительства № 796, определяющие четкий порядок проектирования и строительства электрических сетей, возможности привлечения средств граждан на эти цели, а также алгоритм взаимодействия с населением и местными органами власти по формированию соответствующих планов», - напомнил Виктор Каранкевич.
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