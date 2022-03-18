Белтелеком и МГЛУ создадут совместный цифровой проект «Мой университет». Соглашение о сотрудничестве 17 марта подписали генеральный директор РУП «Белтелеком» Юрий Петрученя и ректор УО «Минский государственный лингвистический университет» Наталья Лаптева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, стороны договорились развивать цифровую инфраструктуру и инновационные подходы в сфере образования.

«Мой университет» – это платформа для доступа к услугам и сервисам учреждения образования, своего рода «одно окно», аккумулирующее полезную информацию для всех заинтересованных.

Особенность приложения - интерактивное взаимодействие и обратная связь.

Абитуриенты смогут оперативно узнавать информацию о вступительной кампании, студенты – знакомиться с расписанием, получать задания от преподавателей, пользоваться электронным журналом, записываться на курсы и онлайн-консультации, преподаватели – коммуницировать со студентами, проводить опросы.

Планируется, что тестирование нового приложения начнется уже в мае.