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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ И МГЛУ СОЗДАДУТ СОВМЕСТНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРОЕКТ «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ»
17:46 18.03.2022
Белтелеком и МГЛУ создадут совместный цифровой проект «Мой университет». Соглашение о сотрудничестве 17 марта подписали генеральный директор РУП «Белтелеком» Юрий Петрученя и ректор УО «Минский государственный лингвистический университет» Наталья Лаптева.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, стороны договорились развивать цифровую инфраструктуру и инновационные подходы в сфере образования.
«Мой университет» – это платформа для доступа к услугам и сервисам учреждения образования, своего рода «одно окно», аккумулирующее полезную информацию для всех заинтересованных.
Особенность приложения - интерактивное взаимодействие и обратная связь.
Абитуриенты смогут оперативно узнавать информацию о вступительной кампании, студенты – знакомиться с расписанием, получать задания от преподавателей, пользоваться электронным журналом, записываться на курсы и онлайн-консультации, преподаватели – коммуницировать со студентами, проводить опросы.
Планируется, что тестирование нового приложения начнется уже в мае.
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