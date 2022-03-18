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ЭКОНОМИКА РБ
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОБХОД МОГИЛЕВА СТАНЕТ ЧАСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ
17:43 18.03.2022
Юго-западный обход Могилева станет частью интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая создается в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса.
Согласно информации, на строящемся в областном центре дорожном объекте приступили к совершенствованию системы управления содержанием автодороги и обеспечения безопасности дорожного движения.
Сейчас стартовали работы по созданию инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования ИТС-оборудования. В будущем здесь будет установлено 6 точек видеонаблюдения, 3 дорожно-измерительные станции и 2 табло переменной информации.
Единым оператором интеллектуальной транспортной системы Минтранса является РУП «Белдорсвязь».
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