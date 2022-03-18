Оператор МТС приступил к широкомасштабному обеспечению Брестской области мобильной связью четвертого поколения с помощью нового диапазона LTE-800.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, высокоскоростная интернет-связь станет доступна более чем в 130 населенных пунктах, в том числе в сельской местности.

Включение нового диапазона 800 МГц в Брестской области будет происходить в несколько этапов.

В первую очередь новые базовые станции заработают в населенных пунктах Брестского, Барановичского, Дрогичинского, Кобринского, Лунинецкого, Ивановского, Пружанского, Каменецкого и других районах.

В частности, мобильная связь LTE на частоте 800 МГц придет в Мотоль, Дивин, Городище, Дятловичи, Жемчужный и Петковичи. Также за счет запуска дополнительной базовой станции LTE-800 улучшится покрытие 4G в Березе.

Диапазон LTE-800 обладает большим радиусом действия, чем частоты 1800 и 2600 МГц. Кроме того, его сигнал имеет более мощную проникающую способность. Это позволяет охватывать большую территорию с меньшим числом базовых станций.

Проект по запуску и развитию LTE-800 в сельской местности реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Все базовые станции устанавливаются с учетом санитарных норм и повышенных требований к безопасности.

Сеть LTE-800 уже охватила тысячи населенных пунктов Беларуси. Ранее она была запущена в Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской областях. В этом году планируется обеспечить плотным покрытием 4G западные регионы страны — Брестчину и Гродненщину.