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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ЗАПУСКАЕТ ДИАПАЗОН LTE-800 В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
17:11 18.03.2022
Оператор МТС приступил к широкомасштабному обеспечению Брестской области мобильной связью четвертого поколения с помощью нового диапазона LTE-800.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, высокоскоростная интернет-связь станет доступна более чем в 130 населенных пунктах, в том числе в сельской местности.
Включение нового диапазона 800 МГц в Брестской области будет происходить в несколько этапов.
В первую очередь новые базовые станции заработают в населенных пунктах Брестского, Барановичского, Дрогичинского, Кобринского, Лунинецкого, Ивановского, Пружанского, Каменецкого и других районах.
В частности, мобильная связь LTE на частоте 800 МГц придет в Мотоль, Дивин, Городище, Дятловичи, Жемчужный и Петковичи. Также за счет запуска дополнительной базовой станции LTE-800 улучшится покрытие 4G в Березе.
Диапазон LTE-800 обладает большим радиусом действия, чем частоты 1800 и 2600 МГц. Кроме того, его сигнал имеет более мощную проникающую способность. Это позволяет охватывать большую территорию с меньшим числом базовых станций.
Проект по запуску и развитию LTE-800 в сельской местности реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Все базовые станции устанавливаются с учетом санитарных норм и повышенных требований к безопасности.
Сеть LTE-800 уже охватила тысячи населенных пунктов Беларуси. Ранее она была запущена в Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской областях. В этом году планируется обеспечить плотным покрытием 4G западные регионы страны — Брестчину и Гродненщину.
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