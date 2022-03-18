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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,4%
17:03 18.03.2022
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,4%, с декабрем 2021 г. – 102,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,8% и 102,1% соответственно, промежуточные товары – 101% и 102,4%, потребительские товары – 101,6% и 102,7% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 102,6%, с декабрем 2021 г. – 103,3%, в том числе в растениеводстве – 103% и 107,8%, животноводстве – 102,5% и 102% соответственно.
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