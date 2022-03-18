Практические вопросы организации экспорта белорусских пиломатериалов в страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка) с применением биржевого механизма обсуждены в ходе переговоров представителей ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) с посетителями и экспонентами международной выставки лесоматериалов и деревообрабатывающего оборудования (Dubai International Wood & Wood Machinery Show), проходившей 15-17 марта в Дубае (ОАЭ).

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, крупный импортер и дистрибьютор лесоматериалов на территории ОАЭ Beston Wood Industries LLC заявил о готовности выйти на рынок Беларуси через биржевую площадку, а египетский производитель мебельных щитов и дверных полотен Good Wood LLC намерен аккредитоваться на БУТБ для закупки обрезной доски хвойных пород и другой продукции белорусских деревообрабатывающих предприятий.

Во время выставки делегация БУТБ также встретилась с представителями лесопромышленной отрасли из Республики Коми (Россия). Стороны обменялись опытом торговли со странами MENA и договорились о реализации совместного проекта по экспорту белорусской пилопродукции в Сирию. Доставку товара покупателям планируется осуществлять железнодорожным транспортом с перевалкой в порту Санкт-Петербурга.