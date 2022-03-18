Государственное предприятие «Минсктранс» с 1 апреля 2022 года приостановит выполнение рейсов по неокторым междугородным межобластным маршрутам.

Как сообщает Telegram-канал предприятия, будут приостановлены следующие маршруты:

Минск-Новогрудок отправлением от автовокзала «Центральный» в Минске в 11-50 (от автовокзала «Восточный» – в Минске - 11-30, от автовокзала в Новогрудке – в 18-30) по пятницам, субботам и воскресеньям;

Минск-Лида отправлением от автовокзала «Центральный» в Минске в 08-20 (от автовокзала «Восточный» в Минске – в 08-00, от автовокзала в Лиде – в 13-00) по субботам и воскресеньям;

Минск-Любча отправлением от автовокзала «Центральный» в Минске в 09-40 (от автовокзала «Восточный» в Минске – в 09-20, от автовокзала в Любче – в 15-40) по субботам и воскресеньям.