Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 марта 2022 года выросло до более 948,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 948 тыс. 416 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 944 тыс. 168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 636 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6698 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1742 человека, число смертей от COVID-19 – на 7.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 15 тыс. 836 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 704 тыс. 497 тестов.