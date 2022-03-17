|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ И СТРУН ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ
14:50 18.03.2022
Гродненские таможенники выявили очередную попытку незаконного ввоза товара на территорию Евразийского экономического союза через белорусско-литовскую границу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, с территории Литвы следовал сборный груз из сотни наименований, среди которых бытовая техника, части музыкальных инструментов, одежда, косметика и многое другое. Вместе с тем установлено, что сведения о швейцарских наручных часах и струнах для виолончели в документах отсутствуют. Общая стоимость незаявленного товара составила 45 тыс. белорусских рублей.
По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2022
Курсы в банках
на 18.03.2022
Конвертация в банках
на 18.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте