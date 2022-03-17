Гродненские таможенники выявили очередную попытку незаконного ввоза товара на территорию Евразийского экономического союза через белорусско-литовскую границу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, с территории Литвы следовал сборный груз из сотни наименований, среди которых бытовая техника, части музыкальных инструментов, одежда, косметика и многое другое. Вместе с тем установлено, что сведения о швейцарских наручных часах и струнах для виолончели в документах отсутствуют. Общая стоимость незаявленного товара составила 45 тыс. белорусских рублей.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.