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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВАРТАЛ БУДУТ РАБОТАТЬ НА МИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
14:10 18.03.2022
Образовательный квартал и детская площадка будут работать на XXIX Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет 23-27 марта 2022 года в Минске (проспект Победителей, 14).
Как сообщает Telegram-канал Минобразования Беларуси, такое решение было принято исходя из предпочтений посетителей книжных магазинов.
Министерство образования традиционно является партнером данного мероприятия. Ежегодно активное участие принимают учреждения образования как в мероприятиях выставки-ярмарки, так и в качестве экспонентов. Впервые в этом году планируется широкое участие учреждений образования, издательств, подведомственных Министерству образования на площадке «Образовательного квартала».
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