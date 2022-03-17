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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВАРТАЛ БУДУТ РАБОТАТЬ НА МИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ


14:10 18.03.2022

Образовательный квартал и детская площадка будут работать на XXIX Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет 23-27 марта 2022 года в Минске (проспект Победителей, 14).

Как сообщает Telegram-канал Минобразования Беларуси, такое решение было принято исходя из предпочтений посетителей книжных магазинов.

Министерство образования традиционно является партнером данного мероприятия. Ежегодно активное участие принимают учреждения образования как в мероприятиях выставки-ярмарки, так и в качестве экспонентов. Впервые в этом году планируется широкое участие учреждений образования, издательств, подведомственных Министерству образования на площадке «Образовательного квартала».
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