Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) прокомментировало инфляцию в Беларуси в феврале 2022 года.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, в феврале 2022 г. годовой прирост потребительских цен составил 9,99%. На таком уровне инфляция сохраняется девятый месяц подряд (с июня 2021 г.). По отношению к предыдущему месяцу инфляция составила 1,6%, к декабрю 2021 г. – 3,1%.

«В феврале отмечается некоторое снижение вклада в годовую инфляцию продовольственных и непродовольственных товаров за счет замедления роста цен в годовом выражении на плодовоовощную продукцию, медикаменты и одежду. Вместе с тем основное влияние на потребительские цены продолжил оказывать повышенный рост цен на товары мясомолочной продукции (в связи с увеличением затрат на их производство на фоне роста мировых цен на сырье и материалы), а также плановое повышение постоянно регулируемых цен (тарифов) на отдельные позиции», - говорится в комментарии ведомства.

Мясо и мясопродукты за 12 месяцев подорожали на 15,9%, молоко и молочные продукты – на 7,1%. В феврале отмечается ускорение годового прироста цен на синтетические моющие средства (с 9,6% в январе до 12,9% в феврале) на фоне антирекордов по росту котировок нефти (продукты переработки нефти – сырьевая база для большинства их производства), а также отдельных бакалейных товаров (макаронных изделий, круп, чая).

Одновременно отмечается замедление прироста цен на:

плодовоовощную продукцию – с 23,8% в годовом выражении в январе до 17,7% в феврале;

рыбу и рыбопродукты – до 9,5% (10,1% месяцем ранее), масло растительное – до 8,4% (15,4%), яйца куриные – до 1,8% (2,7%), маргарин – до 0,9% (4,8%).

На сахар и соль цены в годовом выражении снизились на 0,3% и 5,6% соответственно.

Негативное влияние внешних факторов обусловило удорожание за месяц импортных фруктов (в первую очередь – бананов (на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем) и яблок (на 4,6%), а также тарифов на услуги пассажирского воздушного транспорта (на 7,1%) и туристических услуг (на 4,2%). Продолжается прирост цен на мясо и мясопродукты (на 0,7%), кондитерские изделия (на 2%), а также молоко и молочные продукты (на 0,8%).

Вместе с тем на рынке картофеля и отдельных овощей отмечается положительная тенденция: картофель за месяц подешевел на 3,4%, капуста – на 21,5%, свекла – на 4,2% процента

В феврале четвертый месяц подряд замедляется годовой прирост цен (тарифов) в сфере постоянно регулируемого ценообразования: с 8,8% в январе до 8,5% в отчетном месяце.

За февраль увеличились цены на водку и табачные изделия на 1,5% и 3,9% соответственно (компенсация повышения ставок акцизов). Планово повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 9,8%.