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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,5%
12:59 18.03.2022
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,2%, с декабрем 2021 г. – 103,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой февральский рост цен на продтовары составил 10,9%. За январь-февраль 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2%.
Непродовольственные товары в феврале 2022 г. по сравнению с январем подрожали на 0,3%, с декабрем 2021 г. – на 1,1%. В феврале 2022 года к уровню февраля 2021 года цены выросли на 8,2%. В январе-феврале 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню января-февраля 2021 года на 8,5%.
Цены на услуги в феврале 2022 г. по сравнению с январем выросли на 3,7%, с начала года – на 5,7%. В феврале 2022 года к февралю 2021 год рост цен на услуги составил 7,5%. За январь-февраль 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с январем-февралем 2021 года на 7,2%.
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