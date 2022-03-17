Минэкономики Беларуси опубликовало информацию о коробочном решении «Агроэкотуризм».

Как сообщает ведомство, руководствуясь представленными инструкциями, можно запустить свой бизнес в этой перспективной и активно развивающейся сфере со сравнительно небольшими вложениями.

Предлагаемые бизнес-модели разработаны опытными предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобных предприятий. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности и приумножить свои вложения.

«Коробочное решение» состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.

Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Агроэкотуризм» – четвертое. В ближайшие дни будут опубликованы «Выращивание и продажа маржинальных продуктов (грибов, ягод и т.д.)» и «Репетиторство». Работа над остальными «коробочными решениями» продолжается.

Скачать финансовую модель и коробочное решение «Агроэкотуризм» можно здесь.