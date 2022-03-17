|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОПУБЛИКОВАЛО ИНФОРМАЦИЮ О КОРОБОЧНОМ РЕШЕНИИ «АГРОЭКОТУРИЗМ»
12:48 18.03.2022
Минэкономики Беларуси опубликовало информацию о коробочном решении «Агроэкотуризм».
Как сообщает ведомство, руководствуясь представленными инструкциями, можно запустить свой бизнес в этой перспективной и активно развивающейся сфере со сравнительно небольшими вложениями.
Предлагаемые бизнес-модели разработаны опытными предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобных предприятий. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности и приумножить свои вложения.
«Коробочное решение» состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.
Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Агроэкотуризм» – четвертое. В ближайшие дни будут опубликованы «Выращивание и продажа маржинальных продуктов (грибов, ягод и т.д.)» и «Репетиторство». Работа над остальными «коробочными решениями» продолжается.
Скачать финансовую модель и коробочное решение «Агроэкотуризм» можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2022
Курсы в банках
на 18.03.2022
Конвертация в банках
на 18.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте