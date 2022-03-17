В ОАО «Гродно Азот» произошла остановка цеха аммиак-4. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«18 марта в 05:10 в результате прекращение циркуляции раствора МДЭА в отделении очистки конвертированного газа произошла остановка цеха аммиак-4, что повлекло за собой останов технологически связанного с ним цеха карбамид-4, отделения по производству жидкой углекислоты и разгрузку цеха карбамид-2. Предварительная причина останова отделения очистки конвертированного газа установлена. Ведутся работы по ремонту и пусконаладке», - говорится в сообщении.

В нем также утверждается, что угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.